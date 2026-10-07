OM : Grégory Lorenzi calme le jeu avec les jeunes

Face aux importantes contraintes financières qui touchent l’OM, Grégory Lorenzi sait que la formation devra prendre davantage de place dans le projet marseillais. Arrivé en juin au poste de directeur sportif, l’ancien dirigeant de Brest a évoqué cette nécessité dans un entretien accordé à L’Équipe. « On en a de plus en plus car il n’y a pas d’autres choix. Certains commencent à saisir leur chance, d’autres ne sont pas prêts. Il faut être prudent avec eux », explique Lorenzi, qui insiste également sur la nécessité de restructurer le centre de formation dans une logique de moyen et long terme.

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Un discours qui s’inscrit dans la continuité de celui tenu dès son arrivée cet été. En juillet, Lorenzi expliquait déjà que les difficultés économiques obligeaient l’OM à regarder davantage vers son vivier, sans pour autant lancer prématurément ses jeunes dans le grand bain : « faire jouer les jeunes, ce n’est pas tout. Il faut les mettre dans de bonnes dispositions. S’ils sont trop justes, on ne les fera pas jouer. » Alors que Marseille occupe actuellement la 17e place de Ligue 1 après cinq journées, le directeur sportif entend donc développer progressivement cette voie plutôt que d’en faire une solution d’urgence.