ASSE : Lucas Stassin va rejoindre le FC Séville

Comme révélé par nos soins, Lucas Stassin était l’un des joueurs stéphanois susceptibles de bouger dans cette dernière ligne droite du mercato. Avec seulement deux apparitions depuis le début de saison et une concurrence offensive importante à l’ASSE, l’attaquant belge de 21 ans avait vu plusieurs clubs se positionner, sans qu’une offre concrète ne soit encore arrivée sur la table.

La suite après cette publicité

La tendance était donc clairement à un départ avant la fermeture du mercato. Cette fois, l’issue se précise nettement. Selon Matteo Moretto, les négociations sont désormais bouclées avec le FC Séville pour un prêt de Stassin assorti d’une option d’achat. Le Belge va donc poursuivre sa saison en Espagne, où il tentera de retrouver du temps de jeu et de relancer une dynamique freinée ces dernières semaines.