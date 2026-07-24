Lorient : Leipzig a formulé une première offre pour Imrane Camara

Arrivé l’été dernier au FC Lorient, Imrane Camara s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation des Merlus. Milieu offensif gaucher de 16 ans, très explosif et à l’aise dans les petits espaces, l’international français U16 (5 sélections) suscite déjà un vif intérêt sur le marché des transferts. Selon nos informations, le RB Leipzig a transmis une première offre conséquente à Lorient pour le natif de Roubaix.

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Plusieurs clubs français et espagnols suivent également sa situation. Malgré ces nombreux intérêts, Lorient souhaite conserver sa jeune pépite. Les dirigeants lorientais travaillent à la signature de son premier contrat professionnel et comptent rapidement revenir à la charge.