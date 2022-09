Andrea Ranocchia quitte Monza !

C'est une histoire qui n'aura pas duré longtemps. Arrivé libre à l'AS Monza en juillet dernier, Andrea Ranocchia quitte déjà le club promu en Serie A. Comme annoncé par son club ce mercredi, les deux parties sont tombées d'accord quant à la rupture de contrat de l'ancien Intériste de 34 ans.

Une expérience de courte durée au cours de laquelle le défenseur central italien n'aura disputé que deux petites rencontres, dont une seule en championnat.

AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.🤝



AC Monza ringrazia @23_Frog per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.💪❤️ pic.twitter.com/YdEg4NGm9v