Mercato : Arsène Kouassi, la révélation du FC Lorient qui affole la Bundesliga, la Serie A et BlueCo !

Il est incontestablement l’une des très belles pioches du dernier mercato estival. Façonné et formé au New Stars FC, une académie burkinabé dirigée par Ahmed Touma l’un de ses représentants, Arsène Kouassi a découvert le football de haut niveau sur l’Île de Beauté du côté du Stade François Coty. Il s’était révélé la saison passée lors de son premier exercice chez les professionnels. Avec 24 rencontres de Ligue 2 au compteur et 3 passes décisives sous le maillot de l’AC Ajaccio, le natif de Cocody (Côte d’Ivoire) avait rapidement tapé dans l’œil des recruteurs.

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Si le RC Lens était tout proche de boucler sa signature l’été dernier, un changement de direction chez les Sang et Or a fait capoter l’affaire. Une aubaine pour le FC Lorient, qui a raflé la mise pour un montant dérisoire de 1,2 M€, offrant au joueur un contrat jusqu’en juin 2029. Un choix sportif fort pour le Kouassi, qui avait ainsi pu suivre son mentor, l’entraîneur Olivier Pantaloni. Ceux qui pensaient que la marche de la Ligue 1 serait trop haute se sont lourdement trompés.

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Une adaptation express à la Ligue 1 qui marque les esprits

Le Burkinabé de 22 ans n’a eu besoin d’aucune période d’adaptation. Latéral gauche explosif, doté de grosses qualités physiques et d’une redoutable qualité de centre, il affiche déjà des statistiques supérieures à sa saison corse : 2 buts et 6 passes décisives en 26 matchs de championnat. Habile sur coup franc (comme il l’a prouvé en marquant face au FC Nantes), ses performances lui ont d’ailleurs valu le titre honorifique de "Pépite du mois" de Ligue 1 en janvier.

Une dynamique impressionnante qu’il a su transposer sur la scène internationale. Lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations, Kouassi a disputé l’intégralité des 4 rencontres avec le Burkina Faso, s’offrant un but et un titre d’Homme du match face au Soudan. Forcément, un profil aussi moderne (puissance, vitesse, projection) attire les regards à l’approche du mercato estival.

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De sacrés courtisans frappent déjà au portillon

Selon nos informations, Nottingham Forest avait déjà dégainé une offre de 7 millions d’euros cet hiver, repoussée par la direction lorientaise. Aujourd’hui, à l’approche du mercato estival, les prises de renseignements se multiplient. La Bundesliga est particulièrement attentive : le Bayer Leverkusen, l’Eintracht Francfort et le VfB Stuttgart suivent son évolution de très près. L’Italie n’est pas en reste, avec un intérêt marqué de l’AS Roma et du Genoa. Enfin, la menace pourrait aussi venir de France via la multipropriété, puisque le RC Strasbourg, soutenu par le consortium BlueCo (Chelsea), s’est également renseigné.

Si le FCL peut avoir le sourire sur le plan financier (le joueur est évalué à 10 millions d’euros par Transfermarkt et garantit une juteuse plus-value), la situation interne pourrait précipiter ce départ. Le club breton traverse en effet une période de forte instabilité. Le départ d’Olivier Pantaloni rebat totalement les cartes pour Kouassi, qui perd son principal repère sur le banc de touche. À cela s’ajoute une restructuration majeure de l’organigramme, avec l’arrivée fortement pressentie de Demba Ba (Dunkerque) au poste de directeur sportif.

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Contacté par nos soins, l’entourage du joueur par le biais d’Ahmed Touma son agent, n’a d’ailleurs pas fermé la porte à un transfert dans les prochains mois, tout en se montrant respectueux envers l’institution lorientaise : « Nous avons choisi de signer à Lorient car c’est un excellent tremplin, un club où un joueur peut franchir un palier par le travail et qui ne bloque pas la progression de ses éléments. Aujourd’hui, Arsène est focalisé à 100 % sur sa fin de saison. Une fois l’exercice terminé, nous évaluerons toutes les options. Si un projet ambitieux se présente et que toutes les parties s’y retrouvent, cela méritera une vraie réflexion. Par la force des choses, quand on travaille bien, on aspire à viser plus haut. Mais nous ferons le point sereinement, en bonne intelligence avec la direction, en fin de saison. » Le message est passé. Arsène Kouassi risque bel et bien d’être l’une des grandes attractions du mercato estival.