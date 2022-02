Portugal : Nuno Mendes confiant avant les barrages pour la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Interviewé par Eleven Sport, le latéral portugais du PSG Nuno Mendes s'est dit assez confiant avant les barrages que la Seleçao va devoir disputer en mars prochain pour décrocher une place pour la Coupe du Monde au Qatar. « Nous allons tout donner dans cette rencontre avec tout le respect que nous devons avoir pour l’adversaire. Et je pense, non, j’en suis sûr, nous allons passer. Nous allons tout faire pour nous qualifier. Si ce n’est pas le cas nous aurons tout donner. Il faut se donner à fond sur le terrain, et si on le fait nous aurons une belle récompense. » explique le défenseur de 19 ans.

Sélectionné déjà 11 fois avec l'équipe nationale portugaise, Mendes commence à se faire une place au sein de la formation de Fernandos Santos. « C’est un sentiment unique de revêtir le maillot de la Seleçao avec des joueurs comme Cristiano, Bruno (Fernandes), Bernardo (Silva) et plein d’autres joueurs très bons. C’est quelque chose d’inexplicable. Je suis le plus jeune. Je suis en train de le vivre d’une manière très intense. Tout est arrivé très vite, en un an. Cela a été difficile de tout assimiler mais désormais je suis plus tranquille. Je suis plus habitué. » raconte le latéral parisien. Le Portugal affrontera en demi-finale des barrages la Turquie, le 24 mars.