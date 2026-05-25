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Côme : Cesc Fàbregas ému après la qualification historique en C1

Par Allan Brevi
1 min.
Cesc Fabregas avec Côme @Maxppp

Cesc Fàbregas a vécu une soirée particulièrement forte après la victoire de Côme face à la Cremonese ce dimanche soir, un succès qui a permis au club italien de valider sa qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une performance majeure pour l’ancien milieu du Barça, désormais entraîneur, qui a tenu à saluer le parcours réalisé par son équipe, construite autour d’un projet jeune et ambitieux. « C’est un sentiment formidable. Côme m’a offert une opportunité incroyable », a d’abord confié Fàbregas au micro de DAZN.

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L’Espagnol a ensuite détaillé la montée en puissance de son équipe : « avant Parme, j’avais dit qu’avec deux victoires on serait qualifiés. On a su répondre présent au bon moment. Tout a été construit avec des jeunes joueurs, et ils ont élevé leur niveau quand il le fallait, c’est un vrai chef-d’œuvre. » L’entraîneur de Côme a également insisté sur la transformation du club depuis son arrivée : « quand je suis arrivé, on était loin de tout ça. Aujourd’hui, on est en Ligue des Champions, c’est incroyable. Côme m’a permis d’apprendre énormément, c’est comme aller à l’université chaque jour. » Enfin, Fàbregas a enfin tenu à remercier son entourage et son projet : « je suis serein, ce projet est ce qu’il y a de mieux pour moi à ce stade de ma carrière. »

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