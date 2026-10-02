Rasmus Højlund s’en est pris à Jorge Jesus

Rasmus Højlund s’est fait remarquer par deux gestes forts lors de la défaite du Danemark contre le Portugal (4-2). Après avoir permis aux Danois de revenir à 2-2, l’attaquant de Naples a reproduit le célèbre « SIU » de Cristiano Ronaldo. Un geste qui ressemble davantage à un hommage qu’à une provocation puisque Højlund n’a jamais caché son admiration pour le quintuple Ballon d’Or, absent de cette rencontre après avoir quitté le rassemblement portugais.

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Højlund pushed Jorge Jesus away after the game. 😳



He is known to idolise Cristiano Ronaldo and even did the Siuuu today in his honour after scoring. ❤️ pic.twitter.com/cNF7C2JsiX — 433 (@433) October 1, 2026

La séquence a pris une autre dimension après le coup de sifflet final. Au moment de saluer Jorge Jesus, Højlund lui a serré la main avant de repousser légèrement le sélectionneur portugais en posant sa main sur son torse. Difficile toutefois d’affirmer que ce geste était directement lié au traitement réservé à Ronaldo ces derniers jours. Jorge Jesus n’a pas commenté cet échange après la rencontre et s’est contenté d’indiquer que le dossier Cristiano Ronaldo était, « pour l’instant », clos.