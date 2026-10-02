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UEFA Nations League

Rasmus Højlund s’en est pris à Jorge Jesus

Par Sasha Nahon
1 min.
Rasmus Højlund @Maxppp
Danemark 2-4 Portugal

Rasmus Højlund s’est fait remarquer par deux gestes forts lors de la défaite du Danemark contre le Portugal (4-2). Après avoir permis aux Danois de revenir à 2-2, l’attaquant de Naples a reproduit le célèbre « SIU » de Cristiano Ronaldo. Un geste qui ressemble davantage à un hommage qu’à une provocation puisque Højlund n’a jamais caché son admiration pour le quintuple Ballon d’Or, absent de cette rencontre après avoir quitté le rassemblement portugais.

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La séquence a pris une autre dimension après le coup de sifflet final. Au moment de saluer Jorge Jesus, Højlund lui a serré la main avant de repousser légèrement le sélectionneur portugais en posant sa main sur son torse. Difficile toutefois d’affirmer que ce geste était directement lié au traitement réservé à Ronaldo ces derniers jours. Jorge Jesus n’a pas commenté cet échange après la rencontre et s’est contenté d’indiquer que le dossier Cristiano Ronaldo était, « pour l’instant », clos.

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