Ligue 1 : l'OL s'amuse face à Strasbourg et s'installe provisoirement sur le trône

Gagner pour poursuivre une magnifique série ou mettre fin à une passe difficile. Au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais recevait ce samedi soir le Racing Club de Strasbourg Alsace dans le cadre de la 24e journée du championnat de France. Deuxièmes à deux points du leader lillois, les Gones pouvaient s'emparer provisoirement de la première place en cas de quatrième victoire de suite en Ligue 1. En face, les Alsaciens, quinzièmes, restaient sur trois matches sans succès et devaient s'imposer pour se donner un peu d'air. Rudi Garcia alignait un 4-3-3 avec Diomandé en défense centrale en l'absence de Denayer. Thierry Laurey optait lui pour un 4-2-3-1 avec Diallo devant.

Dans leur jardin, les Lyonnais confisquaient rapidement le ballon pour se procurer une première occasion (5e). Les Strasbourgeois n'avaient pas vraiment le temps de réagir que la rencontre connaissait un premier tournant. Averti pour une faute sur Mendes, Thomasson recevait rapidement un deuxième avertissement synonyme d'expulsion (15e). Sûrement pour contestation. Alors forcément, en supériorité numérique, les hommes de Rudi Garcia gagnaient du terrain, jusqu'à ouvrir le score. Après une récupération, Aouar lançait dans la profondeur Depay qui, avec sa vitesse, faisait la différence et trompait la vigilance de Kawashima (20e, 1-0).

Depay en feu

Largement au-dessus, les Lyonnais poussaient et après un coup-franc de Depay (26e), Toko Ekambi permettait à l'OL de prendre deux buts d'avance (30e, 2-0). L'autre élément offensif du club rhodanien, Kadewere, ne marquait pas ensuite (32e). Les Gones enchaînaient les occasions (37e, 39e) mais le score ne changeait pas avant la pause. Après une première période très difficile, on attendait alors une réaction strasbourgeoise et Zohi s'en chargeait avec un tir capté par Lopes (48e). Mais avec deux buts d'avance, l'OL maitrisait et attendait le bon moment pour prendre le large.

Sur un coup-franc très bien placé à l'entrée de la surface, Depay s'élançait et enroulait parfaitement pour trouver la lucarne d'un Kawashima complètement battu (68e, 3-0). La suite ? Un ballon toujours dans les pieds lyonnais, des visiteurs toujours en difficulté et un tableau d'affichage qui n'évoluait plus. L'OL s'imposait tranquillement contre le RCSA et prenait provisoirement la première place de Ligue 1, en attendant le match du LOSC dimanche face à Nantes. Strasbourg restait quinzième au classement.