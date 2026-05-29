PSG : Marquinhos encense Luis Enrique

En l’espace de trois saisons, Luis Enrique a fait du PSG une machine à gagner, avec du beau jeu et une mentalité collective. Et pour cela, il a dû susciter l’adhésion de ses propres joueurs. Marquinhos l’a raconté en conférence de presse, le premier succès du coach espagnol aura été de séduire son groupe.

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« Depuis qu’il est arrivé, ça a été un entraîneur qui a mis des choses en place, sa philosophie, ses stratégies. Tout ce qu’il a mis en place a bien marché, c’est comme ça que tu arrives à convaincre un groupe, pas que avec des paroles. C’est pour ça que nous, on est comme ça, c’est vraiment un entraîneur qui voit très bien les choses. Il n’est pas seulement tactique. Il nous prépare émotionnellement aussi. C’est un entraîneur vraiment complet. On voit que cela marche, cela confirme les choses. C’est un entraîneur de très haut niveau et j’espère qu’on restera encore longtemps au PSG avec lui », a expliqué le défenseur brésilien au sujet de son entraineur.