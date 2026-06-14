Coupe du Monde 2026 : l’Australie fait sensation et dompte la Turquie

L’Australie a créé la sensation dans le groupe D de la Coupe du monde 2026 en s’imposant face à la Turquie au BC Place de Vancouver. Pourtant largement dominés dans la possession et les intentions par Guler, Çalhanoglu et les stars de la sélection, les Socceroos ont parfaitement exécuté leur plan de jeu et ont pris le dessus en jouant la contre-attaque. Après avoir résisté aux premières offensives turques (14e et 19e), ils ont frappé sur une contre-attaque éclair conclue par Irankunda pour ouvrir le score (1-0, 27e).

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Malgré ce coup de froid, la Turquie a continué à pousser. Arda Güler a tenté d’insuffler une réaction à son équipe, tandis que Bardakcı trouvait le poteau sur une superbe demi-volée, mais avec un manque de réalisme (30e). Les Turcs ont continué de dominer et de se créer des occasions franches, à l’image d’une grosse frappe de Guler (42e), mais ils ont constamment manqué de précision dans le dernier geste, se heurtant également à un excellent gardien australien, Beach, auteur de plusieurs interventions décisives pour sauver les siens.

Le gardien Patrick Beach a été héroïque

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre n’avait pas changé. La Turquie a monopolisé le ballon et multiplié les occasions, notamment par Güler, Çalhanoğlu ou encore Celik, mais la défense australienne est restée héroïque. Beach a notamment réalisé une parade spectaculaire sur un coup franc du meneur de jeu turc (57e), avant de repousser une nouvelle tentative dangereuse à vingt minutes du terme. Alors que les Turcs poussaient désespérément pour revenir, l’Australie a porté le coup de grâce.

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Sur une nouvelle récupération haute, Metcalfe a décoché une frappe imparable à l’entrée de la surface pour inscrire le but du break et sceller définitivement le sort du match (2-0, 75e). Les Rouge et blanc faisaient tout pour réduire le score en fin de match, mais, là encore, Beach était infranchissable et sortait une nouvelle reprise de volée d’Akturkoglu à bout portant (78e). À la surprise générale, l’Australie rejoint donc les États-Unis en tête du groupe D, avant d’affronter le pays organisateur. De leur côté, les hommes de Vincenzo Montella devront obligatoirement s’imposer contre le Paraguay pour lancer leur Mondial 2026.