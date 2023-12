SPL : un changement majeur acté pour les clubs saoudiens en 2024-2025

L’été dernier, l’Arabie saoudite s’est largement placé dans l’échiquier mondial du football. En raflant l’organisation de la Coupe du monde 2034, le royaume a également frappé fort en recrutant plusieurs stars du football européen pour sérieusement relever le niveau de la Saudi Pro League, le championnat domestique. Et alors que Neymar, Karim Benzema, Riyad Mahrez ou encore Yassine Bounou ont emboîté le pas de Cristiano Ronaldo, venu six mois plus tôt que les autres à Al-Nassr, la SPL a forcément connu un boom de popularité et de compétitivité.

Et cela ne semble être que le début de cette razzia. Alors que les clubs saoudiens n’avaient le droit de recruter que 8 extra-communautaires dans leurs rangs depuis plusieurs mois, une nouvelle règle a finalement été adoptée ce vendredi et pourrait encore plus renforcer le championnat du Golfe. En effet, comme l’a annoncé la ligue saoudienne de football, 10 joueurs étrangers seront désormais autorisés dans les effectifs de Saudi Pro League dès la saison 2024-2025. Un total que devrait rapidement atteindre les cadors de Saudi Pro League dès la saison prochaine.