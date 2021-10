Ligue 1 : le PSG s'impose sur le fil contre Angers

De retour après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain devait renouer avec le succès, devant son public, après la dernière défaite encaissée contre le Stade Rennais (0-2). Sans ses internationaux sud-américains, Mauricio Pochettino avait décidé d'aligner un 4-3-3 avec Herrera, Pereira, Verratti dans l'entre-jeu et un trio d'attaque Rafinha-Icardi-Mbappé. Après un début de match où les Parisiens ont obtenu la première frappe par Rafinha (7e), les Angevins se créaient peu à peu de belles occasions. Boufal, auteur d'un sublime numéro sur son côté gauche, alertait une première fois Donnarumma (25e). Mais l'international marocain, servi après une bonne récupération de Cabot, trouvait Fulgini au second poteau, qui pouvait tranquillement ouvrir le score et surprendre le Parc des Princes (1-0, 36e).

Incapable de faire la différence dans cette première période, Herrera trompait finalement Bernardoni de la tête, avec l'aide du poteau, juste avant la pause, mais le VAR en a décidé autrement, car l'Espagnol était en position de hors-jeu. Plus pressant sur les Angevins après la pause, Paris poussait pour revenir au score, mais Rafinha, qui n'a pas trouvé le cadre sur une reprise du gauche, manquait l'égalisation (54e). Vaillant défensivement, le SCO a commis très peu d'erreurs dans sa surface, mais il n'a fallu qu'une seule occasion franche au PSG pour égaliser. Retrouvé côté droit après un corner repoussé, Mbappé adressait un joli centre vers la tête de Danilo, qui pouvait égaliser de près (1-1, 69e). Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, le VAR signalait un penalty litigieux après une faute de main de Capelle devant Icardi. Une offrande transformée par Mbappé, au bout du suspense (2-1, 87e). Sans vraiment convaincre, le PSG s'impose sur le fil avant de retrouver le RB Leipzig en Ligue des Champions. De son côté, Angers stagne à la quatrième place avant d'enchaîner un nouveau déplacement à Saint-Etienne.