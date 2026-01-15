Chelsea : le premier bilan de Rosenior après la défaite face à Arsenal

Le début d’aventure de Liam Rosenior à Londres n’est finalement pas si emballant. Malgré un premier succès face à Charlton la semaine passée (1-5), hier les Blues avaient rendez-vous face à l’ogre de la capitale, Arsenal. Ce sont les Gunners de Mikel Arteta qui se sont finalement imposés au bout des 90 minutes (2-3). La première manche de cette demi-finale de League Cup a donc échappé au nouveau technicien de Chelsea dans son antre. Celui-ci s’est d’ailleurs adressé au micro de Sky Sports après la rencontre, afin d’évoquer son premier gros test : « en termes d’énergie, de pression, de courses et d’aide à l’équipe, je suis très heureux. Mais, je ne suis pas content du résultat, je ne suis pas heureux de la façon dont nous avons pris les buts. Ce sont de petits détails à ce niveau. Nous avons toujours des problèmes avec notre construction et c’est quelque chose que nous allons aborder et travailler à l’avenir. Ce que j’ai demandé à mon équipe, c’était de l’énergie et du combat. Nous n’avons pas abandonné ».

L’ancien coach de Strasbourg a également lancé un propos sur son double buteur du soir, Alejandro Garnacho et sur Pedro Neto. « Tous sont très bons. Garnacho a mis deux buts. Deux très bonnes finitions aujourd’hui. Je pensais que Pedro Neto était exceptionnel dans les deux sens, très bon pressing. Je lui ai demandé de jouer à trois positions différentes et il l’a fait pour l’équipe. Il y a eu beaucoup de performances individuelles positives. Il nous manquait aussi beaucoup de joueurs. J’ai vu le combat dans l’équipe et nous allons en avoir besoin pour aller de l’avant », a-t-il conclu.