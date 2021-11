OM : Duje Caleta-Car raconte son grand retour

La suite après cette publicité

L'été dernier, s'il en était bien un qui était prié de faire ses valises de l'Olympique de Marseille, c'était bien Duje Caleta-Car. D'une part parce qu'il était l'un des joueurs les plus bankables de l'écurie dirigée par Jorge Sampaoli, mais aussi par Pablo Longoria, le président de l'OM a décidé de recruter trois défenseurs centraux (Leonardo Balerdi, William Saliba et Luan Peres).

En toute fin de mercato, tout s'est accéléré. Des écuries d'Italie et surtout d'Angleterre ont fait des offres aux dirigeants marseillais, certaines ont d'ailleurs trouvé un écho favorable. Mais le défenseur international croate et vice-champion du monde en titre en 2018 a toujours refusé les sirènes de clubs peu huppés du Royaume britannique.

Alors, il n'a pas franchement commencé la saison dans le bon état d'esprit. Il n'était d'ailleurs pas franchement une option de Jorge Sampaoli. Pour autant, ces dernières semaines, il est ressorti du placard et effectue, au centre de la défense à trois, d'excellentes prestations. Présent en conférence de presse ce mercredi avant la rencontre de Ligue Europa contre la Lazio, il a raconté son grand retour dans le jeu.

« Les derniers mois étaient difficiles pour moi »

« Je me sens vraiment bien. Je peux dire que je suis dans ma meilleure forme. Les derniers mois étaient difficiles pour moi. J'ai beaucoup de confiance. Je suis très content d'être de retour, de ressentir l'atmosphère de joueur et d'aider l'équipe. Je suis vraiment content maintenant. Je profite. C'était difficile au mois d'août. C'était contrasté, car j'ai aussi eu la plus grande joie de ma vie, je suis devenu papa, je savais que ça allait être difficile de retrouver le jeu, je n’ai jamais douté de moi. Je suis heureux de jouer au vélodrome et jouer avec les gars, je fais tout pour rester en forme et qu'on continue à gagner », a-t-il commencé par expliquer, avant de poursuivre.

« Ce n'était pas facile pour moi de jouer à nouveau, car je n'avais pas joué depuis longtemps. Quand tu joues, c'est simple, l'entraînement et les matches sont différents. Je me sentais bien, ça m'a donné de la confiance. J'ai hâte de continuer à prouver que ce que je fais à l'entraînement porte ses fruits », a conclu le défenseur sur le sujet. Avec un groupe relativement court pour enchaîner des confrontations tous les trois jours, l'OM de Jorge Sampaoli aura bien besoin de son géant...