Nenê tranche entre Mbappé et Messi avant le sprint final du Mondial

L’ancien attaquant du PSG, Nenê, salue les performances de Kylian Mbappé et prédit qu’il pourrait surpasser Lionel Messi lors de cette Coupe du Monde. Consultant pour Caze TV le Brésilien de 44 ans, encore actif en D3 brésilienne a déclaré : « Mbappé va surpasser Messi », rapporte par Le Parisien. Selon lui, le duel entre Mbappé, auteur de huit buts dans le tournoi, et Messi, co-meilleur buteur avant le quart de finale contre la Suisse, pourrait tourner en faveur du Tricolore.

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Nenê souligne la régularité et l’impact de Mbappé au sein de l’équipe de France et estime que l’attaquant possède toutes les qualités pour dépasser la légende argentine. L’ancien Parisien (2010-2013) voit en lui un joueur capable de briller sous pression et de s’affirmer comme le leader offensif du Mondial américain.