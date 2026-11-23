La victoire du FC Barcelone face à Villarreal (3-2) continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne. Alors que les Catalans ont renversé une rencontre mal embarquée pour finalement s’imposer, plusieurs médias proches du Real Madrid ont vivement contesté certaines décisions arbitrales. Au centre de la polémique ? Le penalty accordé à Lamine Yamal en première période, mais surtout le corner qui a précédé le premier but blaugrana, inscrit par Gerard Martín au retour des vestiaires. Une décision qui a relancé les débats sur l’arbitrage espagnol et provoqué de nombreuses réactions dans la presse madrilène.

La suite après cette publicité

Le média Defensa Central, connu pour sa ligne éditoriale favorable au Real Madrid, s’est ainsi particulièrement emporté contre l’arbitre Alejandro Hernández Hernández et l’assistance vidéo. Il estime que le Barça a bénéficié d’un penalty généreux après une chute de Lamine Yamal dans la surface, avant de profiter d’un corner qui n’aurait, selon lui, jamais dû être accordé. Le site madrilène n’a pas hésité à remettre en question le comportement de l’ailier espagnol, allant jusqu’à le qualifier de «comédien». De son côté, OK Diario s’est également interrogé sur l’origine du corner litigieux, soulignant que le ballon semblait avoir touché le poteau après la frappe de João Cancelo, sans qu’un joueur de Villarreal ne le dévie.

La suite après cette publicité

La presse madrilène enrage

Mais c’est surtout l’absence d’intervention de la VAR qui cristallise les critiques. Les joueurs de Villarreal n’ont pas compris pourquoi l’assistance vidéo n’avait pas alerté l’arbitre central sur cette action, alors que le doute persistait sur la validité du corner. La controverse a également été alimentée par la retransmission télévisée, qui n’a proposé qu’une seule répétition de l’action pendant la rencontre. OK Diario est même allé jusqu’à dénoncer l’absence d’images permettant de lever les doutes. Une situation qui a nourri la colère de plusieurs observateurs madrilènes, convaincus que cette décision a pesé dans le scénario de la rencontre.

La suite après cette publicité

Selon vous, le Barça a-t-il bénéficié de décisions arbitrales favorables contre Villarreal ? Oui, l'arbitrage a clairement avantagé le Barça. Non, les décisions étaient conformes au règlement. Certaines décisions sont discutables, mais rien de scandaleux. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Une lecture toutefois nuancée par Mundo Deportivo. Dans un article publié ce lundi matin, le journaliste Ramón Fuentes explique que le protocole de la VAR autorise bien une vérification sur un corner, à condition que celle-ci puisse être effectuée avant la reprise du jeu. Or, le Barça a rapidement joué son coup de pied arrêté, ne laissant pas suffisamment de temps aux arbitres vidéo pour achever leur contrôle. Selon cette interprétation du règlement, une fois le ballon remis en jeu, la vérification ne pouvait plus se poursuivre et le but de Gerard Martín était donc parfaitement valable. De quoi alimenter encore un peu plus les débats autour de cette rencontre, alors que la presse madrilène continue de pointer du doigt des décisions qu’elle juge favorables au grand rival catalan.