Serie A : fin de match complètement folle entre l’AS Roma et l’AC Milan

En voilà une bien belle affiche dans cette 32ème journée de Serie A. L’AS Roma a ouvert les portes de son Stadio Olimpico à l’AC Milan. Dans un match plutôt âpre, sans véritable grosse occasion des deux côtés, les équipes ont bien failli se quitter sur un match nul vierge sans saveur. Sur les 90 minutes de jeu, ni les Giallorossi, ni les Rossoneri ne parvenaient pas à cadrer une seule frappe sur les 20 premiers tirs combinés. Les troupes romaines de José Mourinho ont d’ailleurs dû composer sans deux joueurs titulaires sortis sur blessure, Marash Kumbulla (15e) puis Andrea Belotti (46e). La rencontre s’est aussi corsée dans le dernier quart d’heure avec plusieurs grosses fautes, à l’image de ce gros tacle de Roger Ibañez, averti d’un carton jaune orangé (71e). Néanmoins, sur la première frappe cadrée de la rencontre, Tammy Abraham a ouvert le score pour la Roma avec une magnifique finition au point de penalty (90e+4) sur une passe décisive de Zeki Çelik.

Mais quelques minutes plus tard, dans les dernières secondes du match, sur un centre de Rafael Leao, Alexis Saelemaekers a égalisé pour les Milanais (90e+7). Si le duel n’a pas été passionnant, le temps additionnel a été bien mouvementé (1-1). Au classement, l’AC Milan reste à la 4ème place avec le même nombre de points que l’AS Roma, toujours classée à la 5ème position. Le weekend prochain, les Rossoneri accueilleront la Cremonese, tandis que les Giallorossi se déplaceront en Lombardie pour y affronter les promus de l’AC Monza, dans le cadre de la 33ème journée du championnat italien. La course restera encore pleine pour la Ligue des Champions et plus largement, les compétitions européennes et la fin de saison en Italie s’annonce passionnante.

