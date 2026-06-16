Coupe du Monde 2026 : Pape Thiaw et le Sénégal ont été dégoûtés par l’Équipe de France

Longtemps, le Sénégal a cru pouvoir faire tomber l’équipe de France pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Solides, disciplinés et surtout bien plus entreprenants que des Bleus particulièrement décevants durant le premier acte, les Lions de la Teranga ont même signé les plus grosses occasions de la première période. Nico Jackson a trouvé le poteau après une transition parfaitement menée, tandis qu’Ismaïla Sarr est passé tout près d’ouvrir le score juste avant la pause. Face à des Français en manque d’inspiration, incapables de mettre du rythme ou de déséquilibrer le bloc adverse, les Sénégalais ont affiché un visage séduisant, multipliant les séquences de pressing et les sorties de balle propres. Malgré une domination territoriale française par moments, les hommes de Pape Thiaw ont donné le sentiment de maîtriser leur sujet et de pouvoir réaliser un nouveau coup d’éclat face aux Tricolores, vingt-quatre ans après l’exploit historique de 2002.

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Mais comme souvent dans les grandes compétitions, le réalisme a fini par faire la différence. Après la pause, la France est montée en puissance et a progressivement trouvé davantage d’espaces dans une défense sénégalaise jusque-là irréprochable. Plus influent dans l’axe, Michael Olise a commencé à dicter le tempo des offensives françaises, tandis que Kylian Mbappé a fini par faire parler son efficacité. L’attaquant du Real Madrid a débloqué la situation à la 66e minute avant que Bradley Barcola, fraîchement entré en jeu, ne fasse le break en fin de rencontre. Malgré une réduction du score tardive signée Ibrahim Mbaye, auteur d’une entrée remarquée, les Sénégalais ont immédiatement vu leurs derniers espoirs s’envoler avec un nouveau but de Mbappé dans la foulée. Battu (3-1), le Sénégal est ressorti frustré d’une rencontre où il aura longtemps rivalisé avec l’un des grands favoris du tournoi, avant d’être puni sur ses erreurs.

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Thiaw y croyait

Présent en conférence de presse après la rencontre, Pape Thiaw n’a pas caché son immense frustration au moment d’analyser cette défaite. Le sélectionneur sénégalais estimait que son équipe avait réalisé ce qu’il fallait durant une grande partie de la rencontre pour mettre en difficulté les Bleus, notamment lors d’une première période largement maîtrisée dans l’intensité et dans l’occupation des espaces. Conscient que ses joueurs avaient laissé passer une occasion importante de frapper un grand coup dans ce groupe I, le technicien a surtout insisté sur le manque d’efficacité de son équipe dans les moments clés. Sans chercher à désigner un coupable, il a également souligné les erreurs collectives commises après le repos, des approximations qui ont permis à l’équipe de France de faire parler son talent offensif et de renverser complètement la dynamique du match. «Avec beaucoup de regrets car si on regarde la physionomie du match, on aurait pu mener 2-0. La France a été plus efficace que nous après la pause, il faut les féliciter. On a fait des erreurs sur toutes les occasions qu’ils ont eues. Ça part de pertes de balle facile de notre part. Donc maintenant il faut se concentrer sur les deux autres matches pour prendre six points. Tous les joueurs qui ont joué étaient aptes. Je ne veux pas cibler certains joueurs, c’est collectivement qu’on a été trop passifs. On aurait dû être plus agressifs pour empêcher les Français de mettre certaines passes. On a joué ce match pour le gagner, je pense que ça s’est vu, notamment en première mi-temps ou on était très bien. Mais l’efficacité n’a pas été au rendez-vous, alors qu’il faut être cliniques dans une Coupe du monde, les matches se jouent sur des détails. Il faut se remobiliser maintenant, car on doit gagner le prochain pour se qualifier».

Malgré la déception, Pape Thiaw a rapidement voulu projeter son groupe vers la suite de la compétition. Le sélectionneur des Lions de la Teranga a rappelé que rien n’était encore perdu dans cette phase de groupes et que les deux prochaines rencontres seraient déterminantes pour décrocher la qualification. Avant le rendez-vous important face à la Norvège, il a notamment insisté sur la nécessité de corriger certaines erreurs observées contre la France, en particulier dans la gestion des pertes de balle et dans la coordination défensive lorsque le bloc équipe recule. Le technicien sénégalais a également évoqué l’aspect physique, estimant que son équipe n’avait pas encore atteint son meilleur niveau athlétique et qu’elle devait continuer à monter en puissance au fil du tournoi. Une manière de maintenir la confiance de son groupe malgré un revers forcément difficile à digérer au vu du scénario de la rencontre. «Justement, celui de la remobilisation. Mes joueurs sont des compétiteurs, ils avaient trois matches et il leur en reste deux pour sortir du groupe. Notre prochain adversaire est la Norvège, un gros morceau, ça sera difficile mais on va bien se préparer. Si on perd la balle dans notre camp, c’est sûr que ça met la défense en situation compliquée… Il faut travailler pour resserrer davantage les lignes comme on l’a bien fait en première période. La condition physique n’est pas encore au top mais ça va venir au fil de la compétition. Recentrage de Olise ? Je ne pense pas que c’est ce changement qui nous a fait mal. Mais c’est sûr qu’Olise est un excellent joueur, quand il est trouvé entre les lignes et qu’on le laisse se mettre face au jeu, il pose des problèmes». Pape Thiaw et le Sénégal peuvent donc nourrir d’immenses regrets après cette défaite face aux Bleus, mais doivent déjà enchaîner.