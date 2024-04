Chelsea se déchire autour de Mauricio Pochettino

Ce mardi soir, Chelsea a encore une fois confirmé qu’il était bien malade depuis plusieurs années maintenant. Dans le choc de Premier League face à Arsenal, les Blues se sont fait gifler (5-0) et pointent à la 9e place du classement. Une prestation qui survient quelques jours seulement après l’élimination en FA Cup lors des demi-finales face à Manchester City. Depuis ces contre-performances, si certains joueurs sont pointés du doigt comme Nicolas Jackson et sa maladresse devant le but, c’est aussi Mauricio Pochettino qui est remis en question. L’ancien coach du PSG peine à trouver la bonne formule malgré un effectif XXL et forcément son avenir est remis sur la table.

Ce mercredi, le Telegraph révèle en effet que du côté de Chelsea, on ne parle que de l’avenir de Mauricio Pochettino. Et pour cause, la question de son maintien ou non à la tête de l’équipe cet été se pose clairement. Selon le média britannique, si aucune décision n’a encore été prise concernant le technicien argentin, la pression augmente clairement autour de lui. La direction londonienne est frustrée de plusieurs de ses choix, mais garde une certaine estime pour son travail dans des conditions pas simples à gérer avec une multitude de blessures. Au sein même du club, on estime que Mauricio Pochettino ne peut pas être tenu pour seul responsable des mauvais résultats.

Rio Ferdinand prend la défense de Mauricio Pochettino

La direction hésite encore

Mais cet avis ne fait pas l’unanimité. Surtout qu’avec l’élimination en FA Cup et la défaite en finale de Carabao Cup, Chelsea va connaitre une saison blanche et risque de ne pas se qualifier en Coupe d’Europe avec une 9e place en Premier League. Cela ne jouera forcément pas en la faveur de Mauricio Pochettino alors qu’une réunion pour faire le bilan est déjà prévue avec Todd Boehly, ainsi que les directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart. Le Telegraph explique que certains dirigeants du club militent pour garder Pochettino estimant d’une part qu’aucun entraîneur côté ne viendrait dans un club aussi instable, et d’autre part, justement, qu’une stabilité après avoir changé trois fois d’entraineurs en 2 saisons, ne ferait pas de mal à Chelsea.

Le média britannique ajoute également qu’une partie de la direction américaine du club aimerait du changement alors que l’Europe était l’objectif minimum pour la première saison, surtout que les supporters commencent à s’attaquer à Pochettino après les récents résultats. Mais pour sa défense, l’ancien entraîneur de Tottenham peut se vanter d’avoir les joueurs avec lui puisque plusieurs joueurs, en interne, ont exprimé leur envie de continuer l’aventure avec leur coach actuel. Ce dernier est très apprécié du groupe notamment pour sa capacité à faire progresser les jeunes comme Cole Palmer, Malo Gusto ou Nicolas Jackson. Sa connaissance des joueurs sera aussi utile cet été alors que Todd Boehly s’apprête encore à faire un gros mercato (et à se séparer de plusieurs joueurs). Il a même fait un déplacement en Arabie saoudite pour tâter le terrain. Reste à savoir s’il compte aussi chercher un nouvel entraîneur…