France - Angleterre : les compositions probables

Le match des déçus. Battues lors des demi-finales, respectivement par l’Espagne et l’Argentine, la France et l’Angleterre ont un dernier rendez-vous dans cette Coupe du Monde 2026. Les deux voisins européens se retrouvent pour la petite finale qui décernera la 3e place (coup d’envoi ce samedi à 23h, heure française). Pour le dire franchement, il n’y a pas grand monde qui a envie de disputer ce match. Bleus et Three Lions visaient quelque chose de beaucoup plus grand. Une médaille de bronze n’aurait même pas valeur de lot de consolation.

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Malgré tout, il faut jouer ce dernier match avant les vacances. C’est l’occasion pour les sélectionneurs de donner quelques minutes aux joueurs qui n’ont pas joué, ou peu joué durant ce mois de compétition. Didier Deschamps devrait opérer une certaine rotation d’effectif. Maignan est prévu dans le but avec le pépin au mollet de Samba mais sa défense sera inédite avec les titularisations par exemple de Gusto à droite et de Théo Hernandez sur le côté gauche. Pas de Lucas Hernandez en charnière mais plutôt Maxence Lacroix. Il prendrait place dans l’axe aux côtés d’Ibrahima Konaté.

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Mbappé titulaire ?

Dans l’entrejeu aussi, il est prévu de faire tourner en partie et de récompenser le groupe en titularisant Warren Zaïre-Emery, apparu seulement 15 minutes contre le Maroc. Il accompagnerait Adrien Rabiot, même si un petit doute subsiste avec N’Golo Kanté, toujours sans la moindre apparition dans ce Mondial, et peut-être pour une dernière apparition en équipe de France à 35 ans. Devant, Olise est attendu sur le flanc droit, associé à Cherki dans l’axe pour laisser le côté gauche à Doué. Enfin, Mbappé souhaiterait être titulaire pour tenter d’arracher le classement des meilleurs buteurs de la compétition à Leo Messi (8 buts chacun pour le moment).

Les Anglais auront sans doute la tête ailleurs eux aussi. Très critiqué avec ses changements perdants contre l’Albiceleste, Tuchel devrait opérer une certaine rotation avec Pickford qui conserverait sa place dans le but. Quansah, Burn, Guéhi et O’Reilly sont attendus en défense. Au milieu, on retrouverait deux titulaires habituels avec Anderson et Bellingham, un cran plus bas pour laisser les offensifs opérer. Saka et Rashford sont pressentis sur les ailes avec Rogers en soutien de Kane, plus en retrait mais toujours en lice pour le trophée de meilleur buteur (6).