PSG-OL : l'énorme coup de gueule du père de Neymar

C’est une image qui rappelle de nombreux mauvais souvenirs aux Parisiens et à leurs supporters. Hier soir, le Paris Saint-Germain a peut-être perdu plus que son choc face à l’Olympique Lyonnais (0-1) et la tête du classement de Ligue 1. Mauvais dans le jeu et très peu inspiré, le club de la capitale retient désormais son souffle. Durant le temps additionnel, Thiago Mendes s’est en effet lâché sur Neymar, blessant son compatriote à la cheville. En pleurs et sorti sur civière, le numéro 10 francilien a sans doute repensé à ses terribles blessures au métatarse.

Et alors que les derniers bruits de couloir en provenance du Parc des Princes évoquaient une grosse entorse, le leader offensif des Rouge-et-Bleu doit passer des examens ce lundi pour déterminer la durée de son absence. Sera-t-il indisponible « seulement » jusqu’à la reprise en janvier ? Court-il le risque d’une absence de plusieurs mois et donc un possible forfait pour le futur huitième de finale de Ligue des Champions ? On en saura plus aujourd’hui. En revanche, il y en a un qui ne décolère pas. C’est le père de Neymar.

Furieux du traitement réservé à son fils

Hier soir, ce dernier a en effet posté un message très offensif sur les réseaux sociaux pour se plaindre du traitement réservé à son fils. « Jusqu’à quand ? On parle tellement de ça, On se souvient de cet excès de violence ! Pourquoi ne pas sévir dès la première (faute) ? Pourquoi attendre la 7e, 8e, 9e faute ? A-t-on besoin d’aller voir le VAR pour savoir que ça mérite une expulsion ? A-t-on besoin du VAR pour comprendre cette faute violente ? Il faut blesser quelqu’un pour avoir une attitude honnête ? Un joueur fait un ciseau irresponsable, violent, qui laisse l’autre joueur sans option de défense… », a-t-il écrit, avant de poursuivre.

« Nous n’avons pas pris en compte le fait que Neymar a subi son traditionnel lot de fautes durant tout le match, toujours violentes, et ça alimente ce genre d’attitude et ce type de joueur. Le football sera perdant. JUSQU’A QUAND CE SERA LA FAUTE DE LA VICTIME ??? Dépendre de celui qui contrôle le match, de celui qui peut protéger (l’arbitre, ndlr)… Quoi faire ? Dieu veille ! » Un coup de gueule déjà très remarqué en Espagne où les péripéties de Neymar sont toujours très suivies. En revanche, Thiago Mendes risque de ne pas s’être fait que des amis au pays !