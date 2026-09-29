Équipe de France : Jérémy Jacquet va poser un énorme problème à Zinedine Zidane

Sur la pente ascendante depuis plus de deux saisons, Jérémy Jacquet, qui a dû gérer une grosse blessure, continue de franchir les étapes à une vitesse folle. Transféré à Liverpool contre 70 millions d’euros cet été, il s’est rapidement imposé chez les Reds et forme un tandem qui affole l’Angleterre aux côtés de Virgil van Dijk. En pleine bourre, le défenseur formé à Rennes est venu valider son nouveau statut en honorant sa toute première convocation sous le maillot tricolore lors de ce rassemblement de septembre. Une juste récompense de la part de Zinédine Zidane, désireux de valoriser les prestations convaincantes du joueur de 21 ans au plus haut niveau.

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Pour cette grande première, le natif de Bondy a carrément été lancé dans le grand bain lors du choc face à la Belgique (1-0) ce lundi. Associé à Maxence Lacroix dans l’axe, il a rendu une copie d’une maturité bluffante, saluée par un 7/10 dans les notes de notre site. Impérial dans la surface, le Bondynois n’a commis presque aucune erreur et a dégagé une sérénité assez impressionnante. Costaud, il a également été très solide dans les duels et il a fait vivre un véritable calvaire à Charles De Ketelaere. Une première qui a de quoi marquer les esprits en France.

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Zidane va devoir trancher entre Upamecano, Saliba et Jacquet

Pourtant, malgré un concert de louanges unanime autour de sa prestation, le principal intéressé a préféré garder la tête froide après le match. Perfectionniste, le néo-international n’était pas complètement satisfait au micro de TF1 : «un clean-sheet quand on est défenseur, il n’y a pas mieux. Avec Maxence, on a eu pas mal de situations défensives, donc on ne peut qu’être contents. Mon match de ce soir ? (Il hésite.) Satisfait, oui, mais pas totalement. Quand je repense à deux ou trois ballons offensifs, je me dis que je peux faire beaucoup mieux. À la récupération, je peux notamment trouver plus rapidement la dernière ligne offensive. Malgré deux ou trois pertes de balle, je suis globalement content : on repart avec les trois points.»

Une mentalité irréprochable et des performances impressionnantes sur le terrain : Jacquet semble avoir la recette pour s’imposer sur le long-terme avec les Bleus. Pourtant, cette éclosion impressionnante risque en tout cas de donner de doux maux de tête à Zinédine Zidane pour les échéances à venir. Étincelant en Premier League et désormais crédité de débuts réussis sur la scène internationale, Jacquet postule clairement à une place de titulaire chez les Bleus. Problème, l’ancien Rennais a deux clients devant lui avec William Saliba et Dayot Upamecano. Le premier cité règle des problèmes de dos et sera de retour en décembre, mais nul doute qu’il fait figure de cadre chez les Bleus quand le Bavarois est excellent sous la tunique frappée du coq depuis des années. Reste à savoir si Jacquet pourra inverser la vapeur à l’avenir. Il en a les capacités en tout cas.