Bodø/Glimt : le projet faramineux pour le nouveau stade

Le club norvégien Bodø/Glimt a officiellement lancé la construction de sa nouvelle enceinte nommée Arctic Arena, un stade moderne de 10 000 places pensé pour répondre aux standards de l’UEFA et accompagner l’ascension du club sur la scène continentale. Situé à Bodø, ce projet est présenté comme l’un des investissements sportifs et urbains les plus importants jamais réalisés dans le nord du pays, avec une livraison prévue en 2027. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans une période charnière pour Bodø/Glimt, qui vient de réaliser un parcours historique en Ligue des Champions.

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Pour sa toute première participation à la compétition, le club a réussi à atteindre les huitièmes de finale, confirmant sa progression rapide au niveau européen et son statut de nouvelle place forte du football scandinave. Cette performance a renforcé la volonté du club de franchir un cap structurel avec un stade adapté à ses ambitions internationales. Au-delà du sportif, les dirigeants mettent en avant un projet fédérateur pour toute la région : le stade doit devenir un lieu de vie, de rencontres et de développement économique, symbolisant l’essor d’un club qui, en quelques années, est passé du statut d’outsider nordique à celui d’acteur régulier des grandes soirées européennes.