Harry Maguire se prend un sacré coup de pression, Cristiano Ronaldo a pris une décision radicale pour son avenir en sélection

Ten Hag met la pression à Maguire

Il y a un joueur qui a fait sensation pendant ce Mondial, c'est Harry Maguire ! Le défenseur des Three Lions a réalisé de bonnes performances, alors son coach à Manchester United lui a mis un coup de pression, car Maguire est énormément critiqué avec les Red Devils. Comme l'annonce The Manchester Evening News sur sa couverture ce matin : «maintenant fais-le pour nous Harry» ! C'est le message de Ten Hag après la Coupe du Monde impressionnante du défenseur. «Il a eu une période à Manchester où il n'a pas été performant et ensuite, bien sûr, il y a des difficultés. Pour l'Angleterre, il fait de bons matches presque tout le temps. Nous voulons qu'il ramène cela avec lui à Manchester pour qu'il puisse l'apporter sur le terrain pour United. Je pense qu'il a fait une très bonne Coupe du Monde. Il a été très régulier. Quand il joue avec sa confiance comme maintenant, il est un joueur extrêmement important pour nous et c'est ce que tout le monde attend», a déclaré le technicien des Red Devils… C'est aussi ce qu'indique le Daily Mirror sur sa Une, il faut qu'«Harry ramène sa forme anglaise» à Old Trafford !

CR7 a tranché pour son avenir international

Au Portugal, on en sait plus sur l'avenir de Cristiano Ronaldo avec la sélection nationale. Ce matin, le Correio da Manhã rapporte que «Ronaldo n'abandonnera pas la Seleção» ! «Le capitaine veut continuer à représenter son pays même si Fernando Santos reste sélectionneur.» Il estime qu'il peut continuer à être utile à l'équipe nationale et c'est pourquoi il ne renoncera pas… au moins jusqu'à l'Euro 2024, objectif qu'il s'est fixé ! Mais son avenir en club est toujours aussi incertain et selon A Bola, «le Qatar tente sa chance» ! Après l'Arabie Saoudite, le pays qui accueille la Coupe du Monde espère qu'un club arrivera à l'attirer et d'ailleurs, c'est Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG, qui est chargé de mener les négociations.

Le duel Messi-Modrić attendu par toute la planète foot !

Dans cette demi-finale Argentine-Croatie, il y a un match dans le match entre les deux stars de leur sélection, l'un évolue au Real Madrid et l'autre a évolué quasiment toute sa carrière au FC Barcelone. Évidemment, on parle de Luka Modrić et Lionel Messi ! Forcément, ils font la Une en Espagne où AS placarde que c'est «un match de 10» !«Le poids de Messi et de Modrić décidera du premier finaliste de la Coupe du monde.» Et c'est d'ailleurs toute l'Espagne qui rend hommage aux deux cracks comme Marca qui indique que c'est «une demi-finale de 10» ! Pour Mundo Deportivo, ce choc va aussi opposer deux anciens Ballons d'Or donc c'est «une demi-finale en or» qui va nous être offerte ce soir. Sport se veut un plus chauvin avec la légende du Barça, et souffle à «Messi que la finale l'attend». Pour le Daily Express, le septuple Ballon d'Or est «en mission» ! «La légende se rapproche de son objectif final», écrit le quotidien anglais. Enfin, le plus bel hommage nous vient certainement du Corriere dello Sport qui nous gratifie d'une superbe Une où La Création d'Adam de la chapelle Sixtine est reprise pour magnifier Messi où il peut voir Dieu, qui n'est autre que Diego Maradona. Et une victoire ce soir pourrait «rapprocher Messi un peu plus du mythe» estime le journal italien… Réponse ce soir !