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Ligue des Champions

Ligue des Champions, Lens : les regrets de Florian Thauvin

Par Maxime Barbaud
1 min.
Florian Thauvin avec le RC Lens @Maxppp
Lens 0-2 Sporting

Lens a fini par abdiquer. Malgré ses initiatives dans le jeu et quelques occasions, le club français s’est incliné à domicile 2-0 face au Sporting dans cette 2e journée de Ligue des Champions. «On a eu beaucoup d’opportunités, il n’a pas manqué grand-chose, regrette Florian Thauvin au micro de Canal+. On a bien rebondi le week-end dernier et on était dans la continuité. Il y avait pas mal de changements dans l’équipe. On a montré un beau visage même si on perd ce soir. Il y a de bonnes choses à retenir.»

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Le capitaine lensois estime que son équipe s’est montrée trop tendre à ce niveau mais il garde espoir pour la suite de cette Ligue des Champions. «On apprend. On est une équipe jeune dans cette compétition. On doit être énervé ce soir car on ne doit pas accepter de perdre, mais il y a de bonnes choses.» Les Sang et Or tombent au 16e rang dans cette phase de ligue avant de se rendre à Bruges dans une semaine.

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