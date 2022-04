Angers : Sofiane Boufal absent pour le reste de la saison ?

Dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, le SCO d'Angers s'est incliné à domicile face au Paris Saint-Germain (0-3). Les Angevins sont désormais 14es au classement avec seulement trois points d'avance sur Saint-Etienne, barragiste. Les cinq dernières journées ne s'annoncent d'ailleurs pas simples puis qu'ils affronteront trois équipes luttant pour le maintien (Clermont, Bordeaux et Metz), ainsi que Monaco, qui essaye de décrocher une bonne place européenne, avant de finir la saison par la réception de Montpellier.

Et ce mercredi soir, ce qui inquiétait le plus dans les travées du Stade Raymond Kopa, plus que la défaite plutôt prévisible face au PSG, c'est la sortie sur blessure du meilleur joueur ces dernières semaines, Sofiane Boufal, dès la 12e minute de jeu. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison, dont trois réalisations lors de ses cinq derniers matchs, le Marocain pourrait manquer la fin de saison si le claquage est avéré selon L'Equipe. Son absence pourrait être préjudiciable à son équipe lors de ce sprint final qui ne s'annonce pas facile.