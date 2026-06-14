Espagne : la grande annonce de Luis de la Fuente sur Lamine Yamal

Quelques heures avant le premier match de l’Espagne en Coupe du Monde face au Cap-Vert au stade Mercedes-Benz, Luis de la Fuente a également fait le point sur l’état de santé de Lamine Yamal. Blessé depuis plusieurs semaines et annoncé incertain, le jeune prodige du FC Barcelone ne débutera pas la rencontre, mais il est bel et bien apte à fouler la pelouse selon le feu vert accordé conjointement par les staffs médicaux.

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Le sélectionneur de la Roja a confirmé ce dimanche que le prodige de 18 ans allait être sur le banc pour ce match d’ouverture : «laissez-moi décider, d’accord ? (rires) Il est en pleine forme et est arrivé juste à temps. Il se porte très bien, comme les autres qui ont eu quelques petits soucis. Ils sont tous disponibles, mais Víctor, Nico et lui ne seront pas titulaires. On verra comment le match se déroule. Nous avons suivi l’avis du staff médical du Barça et du nôtre. Ils ont indiqué qu’il était apte à jouer demain sans problème. Dans le football, on ne sait jamais. Il n’est pas prêt pour 90 minutes, mais il l’est pour un certain temps, je ne sais pas combien. Il est en parfaite condition pour jouer quelques minutes, et les médecins approuvent cette décision.»