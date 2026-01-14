Serie A : Naples cale contre Parme

Ce mercredi soir, Naples recevait Parme à l’occasion d’un match en retard de la 16e journée de Serie A, un rendez-vous capital dans la course au titre alors que l’Inter et l’AC Milan occupent les premières places. Pour cette rencontre, Antonio Conte avait aligné un onze solide avec McTominay à la baguette au milieu, Rasmus Højlund en pointe et le capitaine Di Lorenzo en patron de la défense. En face, Parme se présentait avec Ondrejka et Cutrone à la tête de l’attaque.

Mais comme trop souvent ces dernières semaines, Naples a manqué d’efficacité. Malgré plusieurs ajustements, dont l’entrée de l’homme en forme Neres à l’heure de jeu, les Napolitains n’ont jamais réussi à faire la différence face à un adversaire bien organisé. Résultat : un troisième match nul consécutif, synonyme de points précieux laissés en route dans la lutte pour le Scudetto. Avec ce résultat, Naples reste sur le podium avec 39 points, devant la Juventus à la différence de buts, mais laisse la possibilité aux deux clubs milanais de creuser l’écart. De son côté, Parme conserve une modeste 14e place au classement.