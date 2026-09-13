Barcelone : le raid solitaire exceptionnel de Karim Adeyemi face à Levante

Karim Adeyemi a offert un véritable bijou au FC Barcelone ce dimanche lors de la victoire face à Levante (4-2). Entré en jeu à la 67e minute à la place d’Anthony Gordon, l’international allemand a attendu le temps additionnel pour faire parler toute sa vitesse. À la 93e minute, l’ailier a récupéré le ballon au niveau de la ligne médiane avant de partir seul vers le but. Lancé à pleine vitesse, il s’est joué de trois défenseurs au cours d’un impressionnant raid solitaire avant de conclure lui-même l’action pour inscrire le quatrième but barcelonais.

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🤩 | Quelle action et quel but incroyable de Karim Adeyemi ! 🇩🇪💥 #LevanteBarça #LALIGA



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Arrivé cet été en provenance du Borussia Dortmund, Adeyemi démontre déjà l’une des qualités qui ont poussé le Barça à miser sur lui : sa capacité à faire basculer une rencontre grâce à ses accélérations et ses prises de profondeur. Dans une fin de match où Levante pouvait encore espérer revenir, l’Allemand a définitivement scellé la victoire catalane sur une action entièrement construite en solitaire.