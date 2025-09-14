Menu Rechercher
Manchester City - Manchester United : les compositions officielles

Man City 2-0 Man United Voir sur CANAL+

Ce dimanche, la 4e journée de Premier League offre un derby mancunien entre Manchester City et Manchester United. A domicile, les Sky Blues s’articulent dans un 4-1-4-1 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Josko Gvardiol et Nico O’Reilly. Le milieu de terrain est assuré par Rodri avec Bernardo Silva et Tijjani Reijnders un cran plus haut. Devant, Erling Haaland est accompagné sur les ailes par Phil Foden et Jérémy Doku.

De leur côté, les Red Devils s’organisent dans un 3-4-2-1 avec Altay Bayindir qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Leny Yoro, Matthijs de Ligt et Luke Shaw. Manuel Ugarte et Bruno Fernandes composent l’entrejeu avec Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui dans les couloirs. En pointe, Benjamin Sesko est soutenu par Bryan Mbeumo et Amad Diallo.

Les compositions

Manchester City : Donnarumma - Khusanov, Dias, Gvardiol, O’Reilly - Rodri - Foden, Silva, Reijnders, Doku - Haaland

Manchester United : Bayindir - Yoro, De Ligt, Shaw - Mazraoui, Fernandes, Ugarte, Dorgu - Mbeumo, Diallo - Sesko

Pub. le - MAJ le
