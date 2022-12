Ghana : Otto Addo quitte son poste de sélectionneur national

Présent en conférence de presse, ce lundi, Otto Addo a indiqué qu'il quittait son poste de sélectionneur du Ghana, lui qui était en poste depuis le mois de septembre, après avoir été entraîneur assistant. Une nouvelle attendue depuis l'élimination du Ghana de la Coupe du Monde.

Si le Ghana a affiché un joli visage au Qatar, accrochant le Portugal (défaite 3-2), battant la Corée du Sud (victoire 3-2), avant de finalement s'incliner lors du dernier match décisif contre l'Uruguay (2-0), la sélection ghanéenne va désormais devoir écrire une nouvelle page. «Nous savions que l'entraîneur partirait dans six mois donc nous avons un plan pour le remplacer», a de son côté déclaré Mark Addo, le président du comité de direction des Black Stars.

Otto Addo thanks GFA, Technical team for best working circumstance.#TeamGhana | #BlackStars pic.twitter.com/8fSZL44rwp