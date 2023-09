Ligue des Champions : l’AC Milan bute sur Newcastle, le RB Leipzig démarre par une victoire

La suite après cette publicité

Quoi de mieux qu’un AC Milan-Newcastle pour ouvrir la saison 2023-2024 de Ligue des Champions ? Déjà parce que cela opposait deux équipes présentes dans le groupe du Paris Saint-Germain. Ensuite parce que cela promettait une opposition de style entre deux grands noms du football européen. Et enfin parce qu’entre un Newcastle mal parti en Premier League et un Milan fessé par le rival intériste le week-end dernier, ce match revêtait une importance pour la confiance et la suite de la saison.

On constatait d’ailleurs assez vite que l’AC Milan avait été marqué par la claque reçue en Serie A, avec un début de match plutôt timoré. Jusqu’à une première double occasion, avec une frappe de Pobega repoussée par Pope puis une tête de Chukwueze qui trouvait encore le gardien anglais (13e). Puis c’est Krunic qui s’essayait de loin (18e). Ne manquait plus que Loftus-Cheek (20e) et tous les milieux milanais avaient tenté leur chance. Les Français se mettaient aussi en action, avec un débordement de Théo Hernandez pour une reprise de Giroud, à côté (32e). L’AC Milan dominait nettement un adversaire bien trop timoré et imprécis. Mais il lui manquait la finition, à l’image de Rafael Leão qui s’emmêlait les pinceaux face au gardien après un joli numéro dans la surface (33e).

Rafael Leão aurait pu tout changer

Au retour des vestiaires, Florenzi remplaçait le capitaine Calabria, et Milan gardait le contrôle de la rencontre. Newcastle restait inoffensif et terriblement décevant dans son expression collective. Mais il tenait bon la barre pour empêcher les Rossoneri de marquer. Et les hommes de Pioli se montraient de plus en plus pressés et de moins en moins inspirés. Rafael Leão vendangeait un nouveau ballon de but en ne cadrant pas sa tête (74e). Mike Maignan sortait sur blessure, donnant à ce match des allures de nouveau cauchemar…

Les deux équipes se quittaient donc sur ce score nul et vierge (0-0), mais c’est surtout Milan qui pourra regretter ce résultat au regard de l’investissement consenti sur le terrain. Dans ce groupe particulièrement relevé, débuter par un match nul à domicile n’est pas une bonne nouvelle. Dans l’autre match débuté à 18h45, le RB Leipzig se déplaçait en Suisse sur la pelouse des Young Boys de Berne. Après avoir ouvert la marque par le défenseur français Mohamed Simakan (3e), le club allemand se faisait rejoindre au score sur un but d’Elia (33e). Mais Schlager redonnait l’avantage aux siens (73e), puis Sesko parachevait le travail (90+2e). Score final 3-1 pour le RB Leipzig, qui entame bien sa campagne européenne.