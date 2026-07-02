Coupe du Monde 2026 : les États-Unis se font peur mais s’en sortent logiquement contre la Bosnie-Herzégovine

Alors que la Belgique s’est offerte le Sénégal dans une fin de match homérique (3-2), son adversaire en huitième de finale allait être connu dans cette nuit. Pays hôte, les États-Unis voulaient imiter ses coorganisateurs, le Canada et le Mexique déjà qualifiés pour le prochain tour. Pour cela, il fallait battre la Bosnie-Herzégovine, sortie pour la première fois de la phase de poules de la Coupe du Monde. Maurio Pochettino optait pour un 3-5-2 pour team USA avec le solide trio Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman dans l’entrejeu. Devant, Folarin Balogun était associé à Christian Pulisic. De son côté, la Bosnie-Herzégovine s’organisait en 5-4-1 avec les retours de Tarik Muharemovic et Amar Dedic en défense. Edin Dzeko était épaulé par Kerim Alajbegovic et Ermedin Demirovic.

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Et comme on pouvait s’en doutait, les Américains prenaient le contrôle du ballon et tentaient de mettre leur jeu en route. Bien en place, la Bosnie-Herzégovine se montrait assez compacte et parvenait à ne pas trop subir. Mieux, elle obtenait les premières occasions franches. Sur un long dégagement de Nikola Vasilj, Edin Dzeko conservait le ballon dos au but et remisait vers la droite de la surface pour Ermedin Demirovic. Son tir puissant était repoussé par Matt Freese (10e). Sur le corner qui suivait, Kerim Alajbegovic enroulait directement vers le but et Matt Freese réalisait une sublime parade devant sa ligne (11e). Des alertes pour les Américains qui continuaient néanmoins d’installer une pression constante. Et cela passait proche de payer.

Les États-Unis se sont mis en difficulté, mais passent logiquement

Sur une récupération haute de Malik Tillman sur Ivan Šunjić, Weston McKennie enroulait vers le point de penalty pour Folarin Balogun qui marquait sur la droite du but avant d’être signalé hors-jeu (31e). Une première grosse alerte pour les Dragons qui allaient finalement craquer avant la pause. Sur un ballon en profondeur de Malik Tillman dévié par Stjepan Radeljić, Folarin Balogun était servi devant la surface bosnienne et ajustait le gardien (1-0, 45e). Le joueur de l’AS Monaco passait même proche du doublé en reprenant un centre de Sergiño Dest, mais il heurtait le haut de la barre transversale (45e +8). Après la pause, le rythme retombait clairement et les Américains se montraient bien moins dangereux. Plus en gestion, les joueurs de Mauricio Pochettino ne se précipitaient pas.

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La Bosnie-Herzégovine perdait d’ailleurs son capitaine Edin Dzeko rapidement sur blessure (51e). Les Dragons pensaient même perdre Tarik Muharemović suite à une semelle de Folarin Balogun, mais le joueur de Sassuolo tenait bon quand le buteur américain était exclu (64e). Désormais à 11 contre 10, la Bosnie-Herzégovine haussait le ton et Ermedin Demirovic s’offrait une belle volée captée par le gardien (66e). Les Américains se procuraient pour autant des occasions et pensaient marquer via Christian Pulisic finalement signalé hors-jeu (79e). Finalement, c’est sur coup franc que Malik Tillman allait délivrer tout un peuple en logeant le ballon sur la gauche du but de Nikola Vasilj (2-0, 82e). Mis à part une dernière frappe de Kerim Alajbegovic (90e +2) et deux tentatives d’Ermin Mahmić (90e +8 et 90e +9), la Bosnie-Herzégovine ne proposait pas plus. Avec cette victoire 2-0, les États-Unis se qualifient en huitième de finale et défieront la Belgique.