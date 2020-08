Real Madrid : on sait enfin où jouera Reinier la saison prochaine

Bon nombre sont les jeunes joueurs, certains d'entre eux étant parmi les plus prometteurs de la planète - vont quitter, ou ont déjà quitté le Real Madrid lors de ce mercato estival. Ils sont ainsi à la recherche d'un temps de jeu qu'ils n'auront pas à Madrid, parce que la concurrence est trop importante ou même pour des raisons administratives. N'ayant pas de passeport espagnol, Takefusa Kubo n'avait donc pas sa place, puisque les trois places de joueurs extra-communautaires sont occupées par trois Brésiliens : Vinicius Junior, Rodrygo et Éder Militão.

La pépite nippone s'en est donc allée rejoindre Unai Emery à Villarreal. Reinier, arrivé à Madrid à l'hiver dernier, était dans une situation similaire, puisqu'il est aussi extra-communautaire. Depuis des semaines déjà, la presse espagnole évoque un prêt pour le milieu de terrain formé à Flamengo. Et bon nombre d'écuries, en Liga et en Bundesliga principalement, sont venues aux nouvelles pour le joueur de 18 ans.

L'officialisation ne va pas tarder

Et selon bon nombre de médias, dont Marca, c'est bien au Borussia Dortmund qu'il devrait découvrir l'élite du football européen, lui qui avait dû se contenter de quelques apparitions avec le Real Madrid Castilla en D3 espagnole depuis son arrivée. Les négociations entre les deux clubs sont très avancées et l'officialisation pourrait même se produire dans les prochaines heures.

Il faut encore se mettre sur quelques détails, à savoir la durée du prêt. Après Achraf Hakimi, depuis vendu à l'Inter, un nouveau jeune prometteur madrilène devrait donc débarquer du côté de la Ruhr. Le Borussia Dortmund a notamment doublé le Bayer Leverkusen, Vallaldolid et la Real Sociedad. A Reinier de prouver que le Real Madrid a bien fait de poser 35 millions d'euros sur lui il y a un peu plus de six mois !