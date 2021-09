L'Espagne impressionnée par «le rouleau compresseur» du Real Madrid, Antoine Griezmann en plein doute

La suite après cette publicité

Le Real et son «rouleau compresseur» impressionnent

Cinq victoires en six matches. Voilà le bilan, presque parfait, du Real Madrid après le début de saison en Liga espagnole. Un rythme de champion qui s'est confirmé hier soir au Santiago Bernabeu, avec une victoire écrasante contre Majorque (6-1). Mais au-delà du score, c'est la manière qui ravit la presse espagnole ce jeudi. Un véritable «rouleau compresseur» pour Marca, emmené par l'éternel Karim Benzema, de nouveau décisif hier avec 2 buts et 2 passes décisives pour Marco Asensio. L'Espagnol a d'ailleurs les honneurs de As ce matin, qui estime que l'attaquant «a fait la fête» hier. Pour El Pais, Asensio a été «le leader de cette fête des jeunes» à Madrid. Une fête dont Eduardo Camavinga a été un des grands artisans. «Impressionnant», écrit même As sur sa première page du jour.

Griezmann en plein doute

Pendant que Karim Benzema brille avec le Real Madrid, Antoine Griezmann, lui, mange son pain noir avec l'Atlético. Certes, les résultats sont là pour les Colchoneros, toujours au contact du leader madrilène en Liga, mais pour le moment, l'impact du champion du monde 2018 ne se fait pas sentir. Marca estime qu'avec Luis Suarez et Griezmann, l'Atlético montre «ses deux faces» du début de saison. L'une conquérante et décisive, à l'image de l'Uruguayen, encore buteur mardi soir à Getafe. Et l'autre, poussive et «grise» comme l'est pour le moment Griezmann, qui ne s'est toujours pas montré décisif depuis son retour dans la capitale espagnole. Croisons les doigts que ce soit pour bientôt.

Koeman peut-il tenir ?

Conférence de presse lunaire hier au FC Barcelone. Alors que tout le monde se préparait au traditionnel questions-réponses d'avant-match avec Ronald Koeman, le Néerlandais a surpris en lisant un communiqué pendant 2 minutes 30 avant de s'en aller sans répondre aux questions des journalistes présents. Une affaire de plus dans la crise qui touche le Barça depuis le début de saison. Et ceci pourrait bien sonner le glas des intentions de Koeman à la tête du FCB, surtout si les Blaugranas ne battent pas Cadix ce soir en Liga. Mundo Deportivo estime que le Batave a voulu «reprendre la main» avec cette conférence de presse. Mais ceci fut sans doute raté. L'Esportiu pense qu'il s'agissait de son «ultime carte» à jouer afin de prouver qu'il pouvait rester. Mais pour Sport, la situation est «intenable» et le Néerlandais pourrait vite prendre la porte.