PSG : Ousmane Dembélé rend hommage à Rolland Courbis

Depuis plusieurs mois, Ousmane Dembélé est passé dans une autre catégorie grâce à son Ballon d’Or qui est venu récompenser sa grande saison 2024-2025 où il a tout raflé avec des statistiques brillantes sous la tunique du PSG. 10 ans plus tôt, le natif de Vernon était lancé en professionnel à Rennes par Rolland Courbis. Forcément, suite au décès ce lundi du premier coach qui lui a donné sa chance, le numéro 10 du PSG était obligé de poster un hommage.

Ce lundi, en fin de matinée, l’ancien du Barça et de Dortmund a tenu à honorer la mémoire de son premier entraîneur en professionnel en story Instagram : «toutes mes condoléances. Je pense très fort à toi et à ta famille dans ce moment difficile.»