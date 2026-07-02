Habib Beye sort du silence après son départ de l’OM

L’OM a annoncé cette semaine le départ d’Habib Beye et l’arrivée de Bruno Genesio pour le remplacer. Nommé en février suite au départ de Roberto De Zerbi, l’ancien coach de Rennes n’aura pas laissé un souvenir impérissable dans l’histoire du club, en tout pas en tant qu’entraîneur. Sous ses ordres, l’OM a pris la porte en 1/4 de finale de Coupe de France face à Toulouse (2-2, 3 tirs au but à 4), et terminé la saison de Ligue 1 à la 5e place. Tout n’a pas été positif, loin de là, même si cette aventure restera gravée dans la mémoire de Beye. Sur son compte Instagram, il a dit tout son bonheur d’avoir eu la chance de réaliser son rêve.

La suite après cette publicité

«Mon aventure se termine mais ce fut un vrai privilège d’être l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien. À tous les salariés du club avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ainsi que tout mon staff qui m’a accompagné et soutenu, j’aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. À mes joueurs, MERCI car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu’au bout de notre aventure pour qualifier le club en coupe d’Europe. Merci Marseille. »