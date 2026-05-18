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Le Real Madrid annonce le départ de Dani Carvajal

Par Samuel Zemour
1 min.
Dani Carvajal avec le Real Madrid @Maxppp

Le Real Madrid vient d’officialiser le départ de son capitaine Dani Carvajal à l’issue de la saison actuelle. Comme cela était prévu depuis plusieurs mois, l’international espagnol met fin à une aventure exceptionnelle de plus de vingt ans sous le maillot madrilène. Arrivé au club en 2002, le latéral espagnol aura passé 23 saisons au Real Madrid, dont 13 avec l’équipe première, devenant l’une des plus grandes légendes de l’histoire du club.

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Real Madrid C.F.
Comunicado Oficial: Carvajal.
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Au total, Carvajal aura remporté 27 trophées avec les Merengues, dont 6 UEFA Champions League, 4 Liga et 2 Coupes du Roi. «Le Real Madrid CF et notre capitaine Dani Carvajal ont convenu de mettre un terme à un magnifique chapitre de son parcours au sein de notre club à la fin de la saison actuelle. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial», a annoncé le club merengue, qui lui rendra hommage lors de la dernière journée de Liga, le week-end prochain.

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