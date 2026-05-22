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CdM : l’Algérie annonce un nouveau match amical et la date de la liste

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

Dans le cadre de sa préparation finale pour la Coupe du Monde 2026, la sélection nationale d’Algérie affrontera son homologue de la Bolivie le 10 juin prochain à Kansas City, aux États-Unis. Annoncée par la Fédération algérienne de football (FAF) à l’issue de la réunion de son Bureau fédéral à Sidi-Moussa, cette rencontre amicale servira d’ultime répétition générale pour les Verts, à seulement vingt-quatre heures du coup d’envoi officiel du Mondial coorganisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

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L’échéance se précise également pour les joueurs, puisque le sélectionneur Vladimir Petkovic dévoilera la liste finale des 26 éléments retenus pour l’aventure mondiale le 31 mai. Ce communiqué de la FAF fixe ainsi le cap pour les coéquipiers de Riyad Mahrez, qui basculeront dans le vif du sujet dès la fin du mois avant de s’envoler pour le continent américain.

Pub. le - MAJ le
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