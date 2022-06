RB Leipzig : Yussuf Poulsen absent six semaines

Victime d'une déchirure à un muscle de l'adducteur face à la Croatie, Yussuf Poulsen (27 ans) devrait être absent six semaines d'après le RB Leipzig. Une bien mauvaise nouvelle pour l'attaquant international danois qui va donc manquer une partie de la préparation estivale.

Par ailleurs, le club allemand a annoncé que son joueur passera une IRM au Danemark en début de semaine «afin d'obtenir plus d'informations». Il reviendra en Allemagne le week-end prochain pour commencer les premiers soins.

Yussuf #Poulsen erleidet beim Nations League-Spiel zwischen Dänemark und Kroatien einen Muskelfaserriss in den linken Adduktoren.



Es wird mit einer Ausfallzeit von 6 Wochen gerechnet. Genaueres soll eine am Wochenbeginn in Dänemark stattfindende MRT-Untersuchung liefern 🙏 pic.twitter.com/wFK9PsNYcX