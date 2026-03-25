Real Madrid : Cristiano Ronaldo Jr impressionne déjà
Ce matin, The Athletic a révélé que Cristiano Ronaldo Jr (15 ans) est en discussion pour intégrer l’académie du Real Madrid. Il est présent depuis lundi au sein de la Casa Blanca, où il s’entraîne avec l’équipe U16. Une information confirmée dans l’après-midi par AS, qui en dit un peu plus sur les premiers pas du fils de CR7 chez les Merengues.
Ainsi, la publication espagnole explique que son intégration se passe parfaitement. Aligné au poste d’ailier durant les entraînements, il a déjà impressionné, lui dont la vitesse, l’agilité, la technique et les qualités physiques plaisent à Madrid. De plus, au club, AS souligne aussi ses qualités humaines. Il est « super humble et poli », a avoué une source au quotidien ibérique, qui indique qu’il devrait bien poursuivre sa carrière au Real Madrid.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
CdM 2026 : les supporters sénégalais et algériens devront payer 15 000 $ pour aller aux Etats Unis
Explorer