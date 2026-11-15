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UEFA Nations League

Équipe de France : la FFF donne des nouvelles de Mike Maignan

Par Valentin Feuillette
1 min.
France 2-1 Turquie

La FFF a donné des nouvelles de Mike Maignan après la rencontre face à la Turquie. Le gardien de l’équipe de France souffre d’une douleur à la hanche. Le staff médical des Bleus a pris contact avec le médecin de l’AC Milan afin de lui transmettre les premières informations sur son état physique.

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Le portier de 31 ans passera des examens médicaux dès lundi au sein de son club, afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et d’évaluer la durée de son éventuelle indisponibilité. Remplacé à la mi-temps par Guillaume Restes, le portier des Bleus avait quitté ses partenaires après avoir ressenti cette gêne physique. L’AC Milan attend désormais les résultats des examens pour être fixé sur l’état de son gardien titulaire. À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée.

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