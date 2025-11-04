Carlo Ancelotti envoie un gros coup de pression à Neymar

Rentré au Brésil depuis le début de l’année 2025, Neymar espérait relancer sa carrière du côté de Santos. Mais si le Brésilien fait toujours parler de lui, ses performances ne jouent pas en sa faveur. À 33 ans, l’ancien crack du Barça peine à enchaîner les matchs, freiné par des blessures à répétition. Arrivé avec un fort statut et l’objectif de rejoindre la sélection brésilienne en vue du Mondial 2026, le natif de Mogi das Cruzes est loin de ses meilleures années et cela pourrait lui coûter cher.

Lundi soir, Carlo Ancelotti a dévoilé sa liste pour les prochains matches amicaux, contre le Sénégal et la Tunisie en amicaux, les 15 et 18 novembre. Une liste dans laquelle ne figure logiquement pas la star brésilienne. Toujours meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (79 buts en 128 sélections), Neymar voit la concurrence se renforcer sérieusement avec Vinicius, Rodrygo, Richarlison, João Pedro, Estevão ou encore Vitor Roque, qui retrouve de sa superbe depuis son retour au Brésil.

Ancelotti prêt à ne pas l’emmener aux États-Unis

En octobre dernier, le technicien italien avait fait l’éloge de l’ex-Parisien. «Lorsqu’il est en bonne condition physique, il a les qualités pour jouer non seulement au Brésil, mais dans n’importe quelle équipe du monde grâce à son talent», avait-il assuré, espérant compter sur lui pour 2026. Mais cette nuit, le technicien italien n’a pas hésité à mettre un coup de pression au joueur de 33 ans. «Je n’ai pas parlé récemment avec Neymar. On verra quand il pourra récupérer et jouer de nouveau», a lâché Ancelotti devant la presse brésilienne.

Revenu à la compétition le week-end dernier après une énième blessure musculaire, Neymar n’a disputé que 24 minutes contre Fortaleza, un rendement encore trop maigre pour convaincre le Mister : «Pour le Mondial, nous avons besoin de joueurs avec une condition physique de très haut niveau. Je pourrais faire jouer un joueur en manque d’intensité pour le premier ou le deuxième match, mais je ne vais pas convoquer un joueur en manque d’intensité pour toute la Coupe du monde. Nous avons besoin de tous les joueurs à leur meilleur niveau», a insisté l’ancien coach du Real Madrid. La superstar est prévenue…