L’Espagne s’impatiente avant le Clásico, Manchester United tient sa première recrue

Un Clasico qui promet !

Le Clasico de ce soir est dans toutes les têtes. "Une question d’honneur" pour AS. Le Real Madrid aborde ce match dans un contexte de toxicité apocalyptique dans son vestiaire, avec Arbeloa critiqué pour ne pas avoir empêché l’incident entre Valverde et Tchouaméni, et une chasse à la taupe en cours. Tchouaméni sera dans le groupe malgré la sanction financière, tandis que Valverde est, lui, absent à cause d’un traumatisme crânien. Le coach des Merengues peut en revanche compter sur les retours de Mbappé et Courtois. Du côté de la presse catalane, un "Clasico de champion" titre Mundo Deportivo. Le Barça peut être mathématiquement champion de Liga ce soir face au Real Madrid au Spotify Camp Nou, il suffit d’un petit point, une occasion historique et unique de fêter le titre devant ses supporters dans son nouveau stade. Hansi Flick et ses hommes veulent éviter de s’enflammer, car même un Madrid en crise peut gâcher la fête ; toujours est-il que, selon le coach, le groupe est concentré et motivé par cette opportunité exceptionnelle.

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Manchester United va faire venir Ederson

À Manchester United, on se rapproche sérieusement de la signature d’Éderson, avec des discussions qui ont connu une accélération notable ces derniers jours. Les négociations entre les différentes parties sont jugées très positives, laissant entrevoir une issue rapide. Le club anglais a déjà obtenu l’accord total du joueur, un pas décisif dans ce dossier. Désormais, les Red Devils s’activent pour trouver un terrain d’entente définitif avec l’Atalanta Bergame. Sauf retournement de situation, l’opération pourrait être bouclée prochainement autour de 50 M€.

Sprint final de folie en Ligue 1

Ce titre de l’Équipe en dit long : "grosse pression". Monaco, Lille, Lyon, Rennes et Marseille vont jeter leurs dernières forces dans la course aux places européennes ce soir alors qu’il ne reste plus que deux journées à disputer. Sans oublier la course au maintien, avec un choc incroyable entre Auxerre et l’OGC Nice. Les Aiglons, 15ᵉ de Ligue 1, ne doivent absolument pas perdre, car Auxerre quitterait sa place de barragiste avec un succès. Le match de la peur !