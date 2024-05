Kylian Mbappé pas surpris par l’absence d’hommage de la part du PSG

Vendredi dernier, Kylian Mbappé a annoncé officiellement son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Mais dimanche soir, hormis un tifo du CUP, l’attaquant rouge et bleu n’a pas reçu d’hommage de la part de son club, sans doute en raison de sa brouille avec Nasser Al-Khelaïfi. En marge des trophées UNFP, Mbappé a indiqué que ça ne l’avait pas surpris.

« Je ne suis plus surpris de rien moi (rires). Le coach m’a donné l’opportunité de jouer à domicile, et je lui dis merci. C’était déjà un luxe. J’ai essayé de profiter de chaque instant dans ce stade qui va me manquer cruellement. Un public très exigeant, mais qui ne demande qu’à t’aimer », a-t-il déclaré sur Prime Video.