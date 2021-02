PL : Arsenal en déroute contre Wolverhampton, Sheffield s'offre WBA

Auteurs de belles prestations sur les dernières semaines, les joueurs d'Arsenal sont en train de recoller au bon wagon (10e). Mais pour confirmer cette dynamique, il fallait s'imposer contre Wolverhampton (14e). Très vite, les Gunners pensaient prendre le match par le bon bout avec l'ouverture du score de Bukayo Saka (9e) mais la réalisation était refusée pour une position de hors-jeu. Ce n'était que partie remise puisque sur le côté gauche, Nicolas Pépé s'illustrait d'un joli numéro et prenait le meilleur sur un Nelson Semedo qui avait tout faux du début à la fin. Cela s'achevait par une très jolie frappe au fond des filets (1-0, 32e). Mais alors qu'Arsenal se dirigeait vers les vestiaires avec le plein de confiance, David Luiz faisait faute dans sa surface sur Willian José. Le défenseur central brésilien était exclu (45e +3) avant que Ruben Neves égalise sur le penalty (1-1, 45e +5). Profitant de son avantage numérique, Wolverhampton prenait le jeu à son compte et une lourde frappe de João Moutinho hors de la surface permettait aux Wolves de prendre l'avantage (2-1, 49e).

La soirée cauchemar se poursuivait pour Arsenal avec l'exclusion de Bernd Leno pour une main hors de sa surface (72e). A neuf contre onze, revenir au score était quasiment impossible pour Arsenal qui s'incline 2-1. Au classement, les Gunners restent dixièmes tandis que Wolverhampton remonte à la treizième place. Choc de bas de tableau entre la lanterne rouge et le 19e, le match entre Sheffield United et West Bromwich Albion a offert une belle bataille. Les Baggies ont d'ailleurs ouvert le score peu avant la pause grâce à Matt Phillips (1-0, 41e) et pensaient faire une bonne opération. Cependant, Sheffield United revenait bien des vestiaires et Jayden Bogle égalisait (1-1, 56e). Sheffield United renversait même son adversaire grâce à une réalisation de Billy Sharp en fin de match (2-1, 73e). Mieux depuis quelques semaines, Sheffield United se replace avec cette victoire 2-1 et revient à 10 points de Brighton premier non relégable et n'est plus qu'à une longueur de West Bromwich Albion.

