Le Barça ferme la porte pour Ferran Torres, le profil choquant du futur gardien du PSG Zion Suzuki

Ferran Torres finalement bloqué par le Barça ?

«Il n’est pas en vente», placarde Mundo Deportivo au sujet de Ferran Torres. C’est le sujet du moment au Barça, l’avenir de l’unique buteur de la finale de la Coupe du Monde. Comme on vous l’a révélé, Ferran Torres souhaite rejoindre le PSG, mais le club catalan ne va rien faciliter, à tel point qu’il veut garder Ferran. En clair, le Barça ne veut pas vendre son attaquant et veut même prolonger son contrat qui se termine la saison prochaine. Pour que Ferran Torres quitte le PSG, il faudrait qu’il fasse officiellement la demande à son club et qu’une très grosse offre arrive sur le bureau des dirigeants barcelonais. Pour le moment, Ferran Torres profite de ses vacances, donc ce dossier risque de traîner encore un peu avant de s’accélérer au moment de son retour en Catalogne. D’ici là, le PSG espère avoir une réponse… positive ou négative.

La suite après cette publicité

Zion Suzuki, un profil atypique qui plaît au PSG

Zion Suzuki est la probable future recrue du PSG. Le gardien japonais est un peu arrivé par surprise dans les dossiers du mercato parisien et il a un profil très atypique. Né aux Etats-Unis d’un père d’origine ghanéenne et d’une mère japonaise, Suzuki a vite surpris les observateurs. Une précocité historique dans le championnat japonais avec des débuts à 18 ans, titulaire en sélection à 21 ans et très vite courtisé par des grands d’Europe. Il a même refusé de rejoindre Manchester United en 2023 alors qu’il n’était que le second gardien d’Urawa, un choix purement sportif de la part du golgoth japonais, gardien de but très solide. Petit chiffre marquant, Zion Suzuki soulevait 125 kg au développé couché alors qu’il n’était qu’au lycée, de quoi en imposer face aux attaquants adverses.

Gonçalo Ramos va passer son premier test

Autre ancien parisien qui a pris la direction de l’Italie, un certain Gonçalo Ramos. Recrue la plus chère de l’histoire de l’AC Milan, l’attaquant portugais va faire ses débuts avec son nouveau club en match amical, mais dans un derby contre l’Inter Milan. Evidemment, Gonçalo Ramos ne sera pas jugé définitivement sur ce match, mais les fans milanais ne diraient pas non à un but et à une belle performance contre l’ennemi juré, match amical ou pas. Après une Coupe du Monde frustrante qu’il a jouée avec un rôle de remplaçant, comme au PSG ces dernières saisons, Gonçalo Ramos lance une nouvelle étape de sa carrière où il sera le choix numéro 1 à son poste.