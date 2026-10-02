Graham Potter chambre Manchester City !

Graham Potter a profité de la conférence de presse de la Suède, avant d’affronter la Bosnie en Ligue des Nations, pour glisser une petite pique à Manchester City. Alors que sa sélection est décimée par les blessures et une vague de maladie, le sélectionneur suédois a fait référence aux déboires judiciaires des Skyblues, récemment reconnus coupables de 114 infractions aux règles financières par une commission indépendante. Manchester City a depuis fait appel de cette décision.

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« On a autant d’absents que Manchester City a de charges retenues contre lui », a lancé Graham Potter, provoquant quelques sourires en conférence de presse. Le technicien anglais a ensuite ajouté : « on a été touchés par une infection ou un virus. Ce n’est pas idéal. C’est une situation triste, ce n’est pas bon pour le football, ni pour la Ligue. Mais nous devons travailler avec les joueurs que nous avons et ne pas penser à un monde idéal où tout le monde serait disponible ».