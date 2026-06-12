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Officiel Ligue 1

Rémy Vercoutre rejoint le LOSC

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Rémy Vercoutre à l'OL @Maxppp

Le LOSC continue la restructuration de son staff. Quelques jours seulement après avoir nommé Davide Ancelotti, fils de Carlo Ancelotti, au poste d’entraîneur pour succéder à Bruno Genesio, les Dogues viennent d’annoncer leur nouveau coach des gardiens. Et c’est Rémy Vercoutre qui est l’heureux élu. L’ancien gardien emblématique de l’OL, qui coaché du côté d’Al-Wasl aux Emirats Arabes Unis revient en France.

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«Dans la continuité de la nomination annoncée de Davide Ancelotti, le staff technique du LOSC pour la saison 2026-2027 continue de se préciser. Le Club annonce aujourd’hui la nomination de Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur adjoint en charge des gardiens. Originaire du Nord, le technicien de 45 ans intègre le vestiaire lillois », explique le communiqué du LOSC.

Pub. le - MAJ le
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